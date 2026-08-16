ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಜಾಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು RSS: ಬಿ.ಎಲ್.ಸಂತೋಷ್
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಜಾಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇ RSS ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಸಂತೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 16, 2026 at 8:33 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಸಂತೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
RSS ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಭಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಂದಣಿಯಾಗದೇ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಂದಣಿಯಾಗದಿರುವ RSS ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ರಜಾಕರಿಂದ ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು RSS: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಕುಟುಂಬ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ರಜಾಕರ ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ರಜಾಕರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್. ಆಗ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆವತ್ತು ನೀವು ಓಡಿ ಬಂದ ದಿನ ರಜಾಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದು ಇದೇ RSS. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದೇ RSSನ ಹುಡುಗರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೀವೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೇವಲ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚರಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯಿತು. ಮದನ್ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖದೇವ್ ಮತ್ತು ರಾಜಗುರು ಅವರಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ: ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕನನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
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