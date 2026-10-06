ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಬಲಿ, ಗುಗ್ಗರಿ ನೈವೇದ್ಯ: ಖಾನಾಪುರದ ಅವರೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ
ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಗುಡ್ಡದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜನರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 6, 2026 at 11:36 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಭರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಡದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರೆಕಾಳಿನ ಗುಗ್ಗರಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಶಿವಭಜನೆ ಮಾಡಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಬಳಿಕ ಮನೆಗಳಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಬುತ್ತಿ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಎನ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಗಾಗಿ ಅಂಬಲಿ, ಗುಗ್ಗರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಗುಡ್ಡದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಜ್ಜನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ, ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ: ಖಾನಾಪುರ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ, ದಟ್ಟಾರಣ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಊರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಲ ಭೀಕರ ಬರದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲ-ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಒಣಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರ ಪೀಡಿತ ಅಂತಾ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಅಂತಾ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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