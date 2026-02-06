ETV Bharat / state

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಖಾದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶದಿಂದ ಖಾದಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ: ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ‌ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಖಾದಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 6, 2026 at 5:12 PM IST

4 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್​.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಖಾದಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸತತ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆವಿಐಸಿ (ಖಾದಿ ಆ್ಯಂಡ್​​ ವಿಲೇಜ್​​ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್​ ಕಮಿಷನ್​)ಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ 176 ಖಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಖಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 55 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ‌ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಖಾದಿ ಸಂಘ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಶುದ್ದ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಲು ನೌಕರರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಖಾದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ‌ಒಂದು ದಿನ ಖಾದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕುಂಟುಂತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಖಾದಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಉಲನ್​ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ 176 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ‌ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 55 ಸಾವಿರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಚೂಡಿದಾರ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಓವರ್​ ಕೋಟ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಉಡುಪುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಲಿದು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಖಾದಿ ಸಂಘಗಳು ಮಾಡಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಜುಬ್ಬಾ, ಪಾಯಿಜಾಮಧಾರಣೆ ಜಾರಿ ಇದೆ. ಕವಿವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಐಐಟಿಯವರು ಪ್ರತಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 5-6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವ್ಯಯಿಸಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾನೂನು ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಖಾದಿ ಉಡುಪನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಳಿ ನಗರದ ಕೆಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಾದಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಖಾದಿ ಉಡುಪು ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಖಾದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿನವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಖಾದಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ಸರ್ಕಾರ ಖಾದಿ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಖಾದಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 50-55 ಸಾವಿರ ಜನ ನೇಕಾರರು ಹಾಗೂ ನೂಲುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ‌ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ‌ಉಲನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 176 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಯೂವರ್ ಖಾದಿ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಖಾದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗಳಿಂದಲೇ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

"ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 176 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಕೆವಿಐಸಿ ಖಾದಿ‌ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನೊಂದಾಯಿತವಾದ ಸರ್ಟೀಫೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

"ನಕಲಿ ‌ಖಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ನೋಡಲು‌ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ನೂಲು ತೆಗೆದು, ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಖಾದಿ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಾಕಷ್ಟು‌ ಜನ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಖರೀದಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ‌ನಂತರ ಜಾರಿ‌ಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳಾದ ಹಾಫ್ ಶರ್ಟ್, ಫುಲ್ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಜಾಕೇಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀರೆಗಳು, ಚೂಡಿದಾರಗಳಿವೆ.‌ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವುಗಳನ್ನೂ ತರಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.

"ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಬಿಐಎಸ್​ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಖಾದಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲದೆ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ‌,‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈಗ ಖಾದಿ‌ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದೇ ಕಸುಬು ನಂಬಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಿಸಿ ಜಾಬೀನ್​ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ಎಂ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ‌ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಸಿ‌ ಜಾಬೀನ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಜ್ಯುವೇಷನ್​​ ಡೇ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧಾರವಾಡ ಕವಿವಿ‌ ಕೂಡ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

