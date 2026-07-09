ETV Bharat / state

ಪಾಲನೆಯಾಗದ ಖಾದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ, ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದಕರಲಿಲ್ಲ ಸಂತಸ..!

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಖಾದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶದಿಂದ ಖಾದಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಾರ ಹೆಚ್​.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

KHADI INDUSTRY IS SUFFERING BECAUSE GOVT EMPLOYEES NOT WEARING THE MANDATORY KHADI CLOTHING
ಪಾಲನೆಯಾಗದ ಖಾದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 8:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ದಿನ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇನ್ನೂ ಪಾಲನೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಖಾದಿ ಉದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ (ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ) ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಖಾದಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್​ ಜನವರಿ 29ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಷಡಕ್ಷರಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಖಾದಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದ ಖಾದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಖಾದಿ‌‌ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದಕರಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ, ಗರಗ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಂಟೂರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶರ್ಟ್, ಜುಬ್ಬಾ, ಪಾಯಿಜಾಮ, ಸೀರೆ, ಚೂಡಿದಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪುಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೌಕರರು ಇನ್ನೂ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. 'ಆದೇಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ನೌಕರರು ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು, ಬಳಿಕ ಯಾರೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಲ್ಲ.

ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ‌ನೀಡಿದ್ದು, "ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರು ವಾರದ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ".

"ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡುವುದರಿಂದ ಖಾದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೈಲಿಂದ ನೇಯುವರು ಹಾಗೂ ನೂಲುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ‌ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತರಹದ ಖಾದಿ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟು, ಜಾಕೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ‌ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೌಕರರಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ".

"ಸಾವಿರಾರು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿಸಿದ ಖಾದಿ ಉಡುಪುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ. ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ, ತಾವು ಬಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಧಿಕೃತ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರಗಳಲ್ಲೇ ಖಾದಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ನಕಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ಖಾದಿ ಎಂದು ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು" ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

"ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಟ್ಟೆ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆ ಇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ‌ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಖಾದಿ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ನೌಕರರು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದರು.

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗೀತಾ ಸಿ.ಡಿ. ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೌಕರರು ಇದನ್ನು ಮರೆತಿರಬಹುದು. ಅವರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಖಾದಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಲು ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ

TAGGED:

DHARWAD
KHADI WEAR FOR GOVT EMPLOYEES
ಖಾದಿ
MANDATORY KHADI CLOTHING
KHADI INDUSTRY IN LOSSES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.