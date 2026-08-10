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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ‌ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭ

ಇಂದಿನಿಂದ ‌ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ‌ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್​.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವರದಿ.

DHARWAD ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ ಗಸ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ‌ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 9:42 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ‌ನಗರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ಮಹೇಶ ಗಸ್ತಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಐದಾರು ‌ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಖಾದಿ ಭಂಡಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದಿನಿಂದ ‌ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ‌ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ‌ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಳಿ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಸ್ತಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ತಾವೂ ಕೂಡ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ,‌ ಹಸಿರು‌ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ ಗಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖಾದಿ ಧರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದರು.

ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಮಂಜುಳ ಸಂಪಗಾಂವಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ಕಾರಿ‌ ನೌಕರರು‌ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವೂ ಕೂಡ ‌ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ‌ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಚೂಡಿದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ‌ಇತರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

DHARWAD ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ ಗಸ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ‌ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭ (ETV Bharat)

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಮಠ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.‌ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ‌ ಉತ್ತಮ‌ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸೀರೆಗಳು, ಶರ್ಟ್​, ಜಾಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ‌ನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿರಂಗಾ ಬಾರ್ಡರ್​ ಇರುವ ಬಿಳಿಯ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

ಶೇ.35ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ: "ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ‌ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ‌ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ‌ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖಾದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

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TAGGED:

DHARWAD
ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
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