ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟ ಕೆಎಫ್ಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್: ಮಲೆನಾಡಿಗರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ - ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾಗುಂಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
Published : December 15, 2025 at 2:23 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿರುವ 'ಕ್ಯಾಸನೂರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಜ್'(ಕೆಎಫ್ಡಿ) ಅಥವಾ 'ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ' ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಕೆಎಫ್ಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊನಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಗೂ ಬಿಳ್ಳೂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಣಿಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಓರ್ವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಸಹ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್: ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಎಫ್ಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂನಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜ್ವರ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜ್ವರ ಇರುವವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಲ - ಗದ್ದೆಗಳ ಬಳಿಯು ಹೋಗಿ ಕೆಎಫ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್, ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕೆಎಫ್ಡಿಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 6 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಸೂನಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ 6 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳ್ಳೂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂನಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಉಣ್ಣೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಈ ರೋಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರಿದ ಉಣ್ಣೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ; ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಲಾರ್ವಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಲಾರ್ವಾ ಪತ್ತೆಯಾದ 15 ದಿನದ ನಂತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 15 ನಂತರ ನಾವು ಉಣ್ಣೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಣ್ಣೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದಲೇ ಜ್ವರ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಿಂಪಾ ಆಯಿಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಉಣುಗು ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆಗಳು, ಇಲಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಅಳಿಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವು ವಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಮಂಗ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಗನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಉಣ್ಣೆಗಳು ಮೊದಲು ಬೆಕ್ಕು, ಇಲಿ, ಅಳಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಬೇಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಐದು ಕೇಸ್ಗಳು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಜೆ.ಸಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಾ.ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕೆಎಫ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕೆಎಫ್ಡಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶಾಂತರಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಎಫ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಲಿ ಜ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ವರಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ. ನಿರಂತರ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು ಸತ್ತರೆ, ಅವುಗಳು ಅಪಘಾತ, ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತರೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ತ ಮಂಗನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಧೃಡಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಂಗನ ಸಾವಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಔಷಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹರಡದಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವಾಣಿ 104ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಲಿ, ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ: ಸೂನಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಶಾಸಕರು ಸಹ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಸೂನಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವರು ಈಗ ಹುಷರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಉಳಿದವರು ಸಹ ಅರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ, ಜ್ವರ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿ ಅಂದ್ರೆ, ರಕ್ತ ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಣ್ಣೆ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹರಡುತ್ತೆ ರೋಗ: ಕೆಎಫ್ಡಿ ರೋಗವು ಹೆಮಾಫಿಸಾಲಿಸ್ ಸ್ಪಿನಿಗೇರಾ ಎಂಬ ಕೀಟದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗುಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂಗನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರೂ, ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಮೇಯಿಲು ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ಉಣ್ಣೆ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉಣ್ಣೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸುಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಬಹುದು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಡಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಾರ್ಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
