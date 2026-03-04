ಎಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ KERC ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Published : March 4, 2026 at 6:58 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗವು 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಂಪುಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುಂಕಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ಆಯೋಗವು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಾದ LT-3A ಮತ್ತು HT-2B ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಗಳಾದ LT-5 ಮತ್ತು HT-2A ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇವು ಅಂಗಡಿಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು, MSMEಗಳು, IT ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಗೆ ರೂ. 235 ಸ್ಥಿರ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ LT-3A ವಾಣಿಜ್ಯ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ. 7 ರಿಂದ ರೂ. 7.10 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. LT-5 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುಂಕಗಳು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ. 4.50 ರಿಂದ ರೂ. 5.20 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ರೂ. 165 ಸ್ಥಿರ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ. HT-2A ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 6.70 ರೂ. ಪಾವತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ kVA ಗೆ ರೂ. 6.60 ರಿಂದ ರೂ. 365 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಂತಹ HT-2B ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ. 5.95 ರಿಂದ ರೂ. 6.90 ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ kVA ಗೆ ರೂ. 390 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯೋಗವು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೈಗೊಂಡ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ESCOM ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರೆ!: ಈ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ಎಸ್ಕಾಂಗಳು ಒಟ್ಟು 4,620 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಎಸ್ಕಾಂಗಳು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಹಾಗೇ, ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ 16,021 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವ ಅಗತ್ಯ 20,640 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಆಯೋಗ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. 10 HP ವರೆಗಿನ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ದರವನ್ನು 8.30 ರೂ.ನಿಂದ 6.57 ರೂ. – 7.79 ರೂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿರೋಧ: FKCCI ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಾಕ್ಸಮರ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. KERC ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ "ಅರ್ಧ ಶತಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತದ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಕುಸಿಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ 8.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
