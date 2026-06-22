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ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹಾವೇರಿಗೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟ ಕೇರಳದ ಬೆಳೆಗಾರರು; 1 ಎಕರೆಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಬೇಸಾಯ

ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದ ಕೇರಳದ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಲೀಸ್​ಗೆ​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು​, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

HAVERI ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ KERALA FARMERS IN HAVERI ಶುಂಠಿ ದರ
ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 10:16 AM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ಶೇಂಗಾ, ಸೋಯಾಬಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಕಡೆಗೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ವಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶುಂಠಿ ಬೇಸಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೇರಳದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುಂಠಿಗೆ 60 ಕೆಜಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ 7 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ಕೇರಳದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯ ಕೆಲ ಏರಿಳಿತಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕರಗತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ರೈತರಿಂದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ. (ETV Bharat)

ಕೇರಳದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಶುಂಠಿ ಬೇಸಾಯ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು 18 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲೀಸ್​ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ, ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಮೀನುಗಳು ಫಲವತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ಶುಂಠಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದರೆ ಆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೇರಳದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರೈತರು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರದೇ ಸಿಂಹಪಾಲು. ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 9ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಶುಂಠಿಯನ್ನು 60 ಕೆಜಿ ಚೀಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಶುಂಠಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕವಿದ್ದರೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ ಕೇರಳದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರು. ಶುಂಠಿ ಮೊಳಕೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್‌ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಶುಂಠಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಎಕರೆಗೆ 300ರಿಂದ 350 ಚೀಲ: ಕೇರಳದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಟೀಟೋ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 300ರಿಂದ 350 ಚೀಲ ಶುಂಠಿ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದರ ಅಧಿಕವಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು 60 ಕೆಜಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 60 ಕೆಜಿ ಚೀಲ 500ರಿಂದ 1,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ 60 ಕೆಜಿ ಚೀಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 60 ಕೆಜಿ ಚೀಲ​ಕ್ಕೆ 7 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಶುಂಠಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಖರ್ಚು ತಗೆದು, ರೈತರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ಲಾಭ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ನಾವು ಸಹ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನೆರವು ಕಲ್ಪಿಸಿ: ಬೆಲೆ ಕೊರತೆ ಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ ಪತ್ರ

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HAVERI
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