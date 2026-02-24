ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ದೈವಾರಾಧನೆ: ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ, ಒಣಮೀನು ಈ ದೈವಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ದೈವ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆರವೇರಿತು.
Published : February 24, 2026 at 12:34 PM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಭಾಗವು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ನೆಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ದೈವಗಳ ನೇಮ, ಕೋಲ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೇರಳದ ಮೂಲದ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕೇರಳದಿಂದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಾಣ: ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಸತೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಕ್ತಿಪರಂಪರೆ. ಮಲಯಾಳಿ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿ ಮುತ್ತಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಕೇರಳಿಗರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಂಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 1972ರಲ್ಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಂಬ ಭಕ್ತ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಮತ್ತು ತಿರುವಪ್ಪನ್ ದೈವದ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪೂಜೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು ದಿ. ರಾಘವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. 1976ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ - ತಿರುವಪ್ಪನ್ ದೈವದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ನಾಲ್ಯದ ಮುರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಗರಿಯ ಗುಡಿಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆರಂಭವಾದ ಪೂಜೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ನವೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ನಡೆದ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಲಭಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಮೂಲತಃ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಾಲಯವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೈವಾಜ್ಞೆ ದೊರಕಿತು. ಶಕ್ತಿನಗರದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ: ಕೇರಳದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪರಶಿನಕಡವು ಕ್ಚೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಇದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಒಣಮೀನು, ಶೇಂದಿ ನೈವೇದ್ಯ: ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ದೈವದ ಇಷ್ಟದ ಆಹಾರವಾದ ಶೇಂದಿಯನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಣ ಮೀನು ಕೂಡ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ಕಡಲೆ, ಅಲಸಂದೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪುನಃನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ: ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನಃನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿದೆ. ಕೇರಳದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿಗಳು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟೂವರೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆದಿಂದ ಎಂಟೂವರೆವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪಯಂಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕ ಸಾಜಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾರ, ಪ್ರತಿಮಾಸ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪರಶಿನಕಡವು ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆ ಆಚರಣೆ: ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಶಿನಕಡವುನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ತಿರುವಪ್ಪನ್ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಇದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೈವದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ದೈವಕ್ಕೆ ಪಯಂಕುಟ್ಟಿ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪರಶಿನಕಡವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಶಿನಕಡವುನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವು ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ವೆಳ್ಳಾಟಂ (ನೇಮ) ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ, ಭಕ್ತೆ ಶೃತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಕೇರಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೈವಾರಾಧನೆ. ಕೇರಳದ ದೈವ ಆರಾಧನೆಯ ಪರಂಪರೆ ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಕೇರಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಬೇರು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಂತೋಷ. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಲಭೂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇ ಎಂದರು.
ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಭಾಸ್ಕರ ನಂಬಿಯಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆರಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳದ ದೈವ ಆರಾಧನೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲತಃ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ದೈವಕ್ಕೂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ವಲಸೆ ಬಂದ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಕ್ತಿನಗರದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೇರಳಿಗರ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೀಗ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ದೈವಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿರುವ ಈ ಸ್ಥಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಗಮದ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
