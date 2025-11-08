ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 55 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಭತ್ತದ ತಳಿ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮಡಿಲಿನ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿವಿಯು 'ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಭತ್ತದ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ನೂತನ ಭತ್ತದ ತಳಿಯ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇದು.
Published : November 8, 2025 at 6:55 PM IST|
Updated : November 8, 2025 at 7:00 PM IST
ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಕೆಂಪು ಭತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 'ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ' ಎಂಬ ನೂತನ ಕೆಂಪು ಸಣ್ಣ ಭತ್ತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಹೌದು, ಇದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿವಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಅನೇಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ ತಳಿಯ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕೆಂಪು ತಳಿಯ ಭತ್ತಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ ತಳಿಯ ಅಕ್ಕಿಯು ಇತರ ಕೆಂಪು ತಳಿಯ ಭತ್ತಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಭತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ತಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿವಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ, ಇದರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ರೈತರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ತಳಿಯು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತಲೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಪ್ಪ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದಪ್ಪ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈಗ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೋನಾಮಸೂರಿ ರೀತಿಯ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಡುವ ಅನ್ನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿವಿಯು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ನೂತನ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭತ್ತದ ತಳಿ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ದುಶ್ಯತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ ಕೆಂಪು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ಎಂಬ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.
ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 55 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್: ''ಈ ಭತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 40 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 55 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ 22 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದು 120 ದಿನದಲ್ಲೇ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಬಾಧೆಯು ಬಹುಬೇಗ ತಗಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀಟವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟಿನ್, ಐರನ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಸಡೆಂಟ್ಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಳಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾವಯವ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸೀತಾರಾಮ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಾವಯವ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಶರಾವರಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
