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ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿಇಟಿ ಸೀಟು ರದ್ದತಿ ಆನ್​ಲೈನ್​ಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಇಎ: ಆ.29ರ ವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಸಿಇಟಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಆಫ್​ಲೈನ್​ಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕೆಇಎ ಇದೀಗ ಆನ್​ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂತಿಮ ದಿನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2026 at 2:08 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಿಇಟಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ರದ್ದತಿಗೆ ಆಫ್​ಲೈನ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆ.29ರ ವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಕೆಇಎ) ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ಕೆಇಎ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಆ.28ರ ಗಡುವನ್ನು ಆ.29ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ.31 ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KEA Extends Cancellation Deadline to August 29 Following Parents Protest
ಕೆಇಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ (KEA)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚಾಯ್ಸ್- 1 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸೀಟನ್ನು‌ 5,000 ರೂ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಾಯ್ಸ್- 1 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸೀಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸೀಟಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀಟು ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್​ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೀಟುಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೀಟು ರದ್ದತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಉಂಟಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಸೀಟು ರದ್ದತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್​ 29ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸೀಟು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಖುದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗುರುವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಇಎ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಅನೇಕ ಪೋಷಕರ ದೂರಿದಂತೆ, 5,000 ರೂ ಪಾವತಿಸಿ ರದ್ದತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ, ಸರ್ವರ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಟಿಪಿ ಲಭ್ಯವಾಗದೆ, ಕಚೇರಿ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುವಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗ1ಂಡು ಕೆಇಎ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಸಿ, ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರನ್ನು ಕೆಇಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು, ನಾವು 2,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, 5,000 ರದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಇದೀಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಇಎ ಸೀಟು ರದ್ದತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ.29ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಸೀಟು ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೀಟುಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂತಹವರು ತಮ್ಮ ಸೀಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ -4 ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಇಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

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