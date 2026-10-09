5ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಕಾರವಾರದ ಈಜುಪಟು ಸುದರ್ಶನ್ಗೆ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ
ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 9:57 PM IST
ಕಾರವಾರ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈಜು ವಿಭಾಗದ 5ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದ ಮಾಜಿ ಯೋಧ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಬೋಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ತಾಂಡೇಲ್ ಅವರು 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರವಾರ ನಗರದ ಕಳಸವಾಡ (ಚಿತ್ತಾಕುಲ) ಮೂಲದವರಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ತಾಂಡೇಲ್ ನಿವೃತ್ತ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ(ಬಿಎಸ್ಎಫ್) ಯೋಧ. ಸದ್ಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ (ಅ.ಉ.P.) ಬೋಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರು 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ, 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ, 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹಾಗೂ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದರು.
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ: ಸುದರ್ಶನ್ ತಾಂಡೇಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಈಜು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಡಲ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈಜುವ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಲ ನೌಕಾನೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಭಾಗವಾದ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ದಿವಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಕ್ತ ಸೌಮ್ಯ (ಮುಕ್ತ ಸಮುದ್ರ) ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 6 ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕ್ರೀಡಾಸಾಧನೆ: ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೂ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ಈಜು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಛಲವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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