ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದೇ ಕಾರವಾರ ಯೋಧನ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಧನೆ: 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 113 ಕಿಮೀ ದೂರದ ಮೂರು ಸವಾಲು ಪೂರ್ಣ!
Ironman Competition: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾರಾ ಕಮಾಂಡೋ ಪ್ರಕಾಶ ಗೊಲ್ಲರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2026 at 11:11 AM IST
ಕಾರವಾರ: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನವೇ ಕಾರವಾರದ ಕನ್ನಡಿಗನೊಬ್ಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರವಾರದ ಪ್ರಕಾಶ ಗೊಲ್ಲರ ಅವರು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಶಿಸ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಛಲಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.
ತೀರಾ ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಲ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸೇನಾ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾ ಸೇವೆಯ ಜತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ಯೋಧ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಲಡಾಖ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾ ಜೀವನದ ಶಿಸ್ತು, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾರವಾರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನ.1ರಂದು ನಡೆದ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1.9 ಕಿ.ಮೀ. ಈಜು, 90 ಕಿ.ಮೀ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 21.1 ಕಿ.ಮೀ. ಓಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 113 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಅವರು ಕೇವಲ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಸೇನೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಅವರು, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗುರಿಯ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ಗೊಲ್ಲರ ಅವರ ಸಾಧನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಕಾರವಾರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿದ ಪ್ರಕಾಶ: ಪ್ರಕಾಶ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟವಿದೆ. ತಂದೆ ಶೇಖಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲರ ಅವರು ಕಾರವಾರ ನಗರದ ಧೋಬಿಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಖಾನಾವಳಿ ನಡೆಸುತ್ತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಕಾಶ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ಛಲ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಹನಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3 ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ (ಮೂರು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ) ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 70.3 ಮೈಲುಗಳ ದೂರ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಫ್ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಸಹನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋವಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿನ ತರಬೇತಿ ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಾರವಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ವಿಶೇಷ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಜನತೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ - ಪ್ಯಾರಾ ಕಮಾಂಡೋ ಪ್ರಕಾಶ ಗೊಲ್ಲರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: