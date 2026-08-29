ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಹೆಸರಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಘೋಷಣೆ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಹೆಸರಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಘೋಷಿಸಿದರು.
Published : August 29, 2026 at 9:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೆಂಗೋ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಜಾಗದಿಂದ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬದುಕು ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಗುಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಅವರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಎಡಪಂಥೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಚಿಂತಕ: ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಎಡಪಂಥೀಯ ದೃಷ್ಠಿಕೋನದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಷಾಢಭೂತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ನಾಗರಿಕರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞರನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು. ಹಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು. ಹಣವನ್ನು ಏನೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹಣ ಅಂದರೆ ಸುಖದ ಜೀವನ. ಉತ್ತಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯನಿಗಾ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರು ಎಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಹೆಗಡೆಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ ಮತ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ ಮತ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು, ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಎಲ್.ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ, ತತ್ವಾದರ್ಶ ಹೊಂದಿದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೇಸೇತರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಹೆಗಡೆ, ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಬಿಜೆಪಿ, ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಎಡ ಬಲಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 1984ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಹೆಗಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿಗಳು, ಲೋಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದರು. ಮಂತ್ರಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ 1984 ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದರು.ಮೊದಲನೆ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೂ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಹಗರಣದ ತೀರ್ಪು ಬಂತು. ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಹಗರಣ ಸಂಬಂಧ ಆಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅವರು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ದತೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ರು ಎಂದರು.
ರಾಮ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಯುವಪೀಳಿಗೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರ ಜೀವನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನೇಷನ್ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ ರಾಮ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಎನ್.ಟಿ.ರಾಮ್ ರಾವ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅಭದ್ರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು 164 ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ತನ್ನಿ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ದಿನದವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ 164 ಶಾಸಕರನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆ ತಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟೇಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ. 1983ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಭಾಷಣ ಕೇಳಲು ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜೀ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
1983ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸೇತರ ಸಿಎಂ ಆದರು. ಅವರು ಆಗ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.25 ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ನಂಬಿದ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರದ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
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