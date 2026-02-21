70ರ ಆಮೆಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಕಾರವಾರದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಸೀ ಟರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 21, 2026 at 3:08 PM IST
ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಕಾರವಾರದ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನೂರು ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಇಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಲ ಒಡಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಜೀವಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯತೆ ನೀಡಿದ ಹೊಸ ಬದುಕಾಗಿದೆ.
ಕೆಸರಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜೀವ: ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಕಾರವಾರದ ಸುಂಕೇರಿ ಬಳಿಯ ಕಾಳಿ ನದಿ ತೀರದ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದು ಕಾದಿತ್ತು. ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 110 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 'ಗ್ರೀನ್ ಸೀ ಟರ್ಟಲ್' (Green Sea Turtle) ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಕೆಸರಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಈ ಆಮೆ, ಚಲಿಸಲಾಗದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಹರಸಾಹಸದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು 'ರೀಫ್ ವಾಚ್' ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮರೈನ್ ಸೆಲ್ (Coastal Marine Cell) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾರಿ ತೂಕದ ಈ ಆಮೆಯನ್ನು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೀವಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ರೀಫ್ ವಾಚ್' (Reef Watch) ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಸಿಎಫ್ ಕೆ.ಡಿ. ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಫ್ಒ ಕಿರಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಆಮೆಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿತು.
ಕಡಲ ಒಡಲಿಗೆ ಮರಳಿದ ಅತಿಥಿ: ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಆಮೆಯನ್ನು ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ ಕಾರವಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಠಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಮೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರವಾರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಡಲಾಮೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಸಮುದ್ರದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ: "ಈ ಬೃಹತ್ ಆಮೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮರಳಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಸಮುದ್ರದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಎಸಿಎಫ್ ಕೆ.ಡಿ. ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.
