ಕದ್ರಾ ಬಾಲಕನ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ!
ಕದ್ರಾ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಬಾಲಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : October 31, 2026 at 3:20 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕದ್ರಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅ. 5ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಬಾಲಕ ಮರಳಿ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಕದ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕದ್ರಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಕದ್ರಾ, ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲಾ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಅ. 28ರಂದು ಬಾಲಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮಗ ಕೊನೆಗೆ ತಂದೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಾಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಜಿಒ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಊಟ ತಿಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಹಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಎನ್ಜಿಒದವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಕವೇ ತೆರಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಲಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್., ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕಾರವಾರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಲೋಕಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕದ್ರಾ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಾಲಕನ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕದ್ರಾ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ.
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