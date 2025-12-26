ETV Bharat / state

ವಾಜಪೇಯಿಯಿಂದ 'Good Driving, Thanks' ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ: ಬಚ್ಚನ್​ ಸೇರಿ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದವರು!

ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಳ್ಯದ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಜಪೇಯಿ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುರಿತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಂದ 'Good Driving, Thanks' ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 26, 2025 at 3:00 PM IST

ಸುಳ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದವರು, ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಜನನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಲಕ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದವರು. ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲೆಂಬಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಇವರು ವಾಜಪೇಯಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಿಗೆ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಎಂಬ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಡಿರುವ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಬಾಲಕರಂತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಮದೆನಾಡು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

1974ರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕಲಿತರು. ಆ ನಂತರ ಜರ್ಮನ್ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಬಳಿಕ ವೆಸ್ಟೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ವುಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಯ್ದಿತ್ತು.

ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ (ETV Bharat)

ಈ ಕೆಲಸವೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 4ನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲಕರಾದದ್ದು ಕುಶಾಲಪ್ಪರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ತಂದಿತು. ನಂತರ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ, ರೇಖಾ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಧನೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬಿ.ಬಿ.ಶಿವಪ್ಪರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಅದೇ ದಿನದಿಂದ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಆಗಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕುಶಾಲಪ್ಪರೇ ಅವರ ಚಾಲಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತು.

'ದಿಲ್ಲಿ ಆ ಜಾವೋ': ಒಂದು ದಿನ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು 'ದಿಲ್ಲಿ ಆ ಜಾವೋ' ಎಂದು ರಾಜಧಾನಿಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹೀಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ನಾನು ರಾಯಸಿನ್ಹಾ ನಂ.6 ರಲ್ಲಿರುವ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದು, ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು 'ಬೇಟಾ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಅದು ಅನನ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ. ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಸ್ವಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ 'Good Driving, Thanks' ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಿಧಿಯಂತೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆಲವು ನನೆಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಮ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ, ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ನಾಶ, ಆ ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ಸುಳ್ಯದ ಬಾಲೆಂಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ ನಾನು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ, ಅವರ ಪುತ್ರರಿಗೆ, ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ (ETV Bharat)

ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ, ''ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ್ದರೂ, ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಗರ್ವ, ಅಹಂಕಾರ ಇಂತಹದ್ದೇನೂ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಲಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾರಿಗೆ ಏರಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ತನಕ ಶಾಂತವಾಗಿ, ನಗುಮುಖದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ, ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಮತೆ ಇರಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ನಾನು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ 'Good driving, thanks' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಶೃಂಗಕ್ಕೇರಿದ ನಾಯಕನಿಂದ ಬಂದ ಆ ಒಂದು ಸಾಲು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ. ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ದೇವರ ಹೃದಯವಿದ್ದ ಮಹನೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆೆಂದರು.

