ಪಿಎಐ 2.0 ಬಿಡುಗಡೆ; ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿವು!

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 8, 2026 at 3:56 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಳಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಪಿಎಐ) ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ವರದಿಯು ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗೆ ವರದಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಜಾಗೃತಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಈ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ, ನೀರು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಐಎ 2.0 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ - ಚಾಲಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ವಿಕಸಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಏನಿದು ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ಮೆಂಟ್​ ಇಂಡೆಕ್ಸ್​ (ಪಿಐಎ): ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಪಿಎಐ) ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಡಳಿತ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಸ್ಥಳೀಕರಣ (ಎಲ್​ಎಸ್​ಡಿಜಿ) ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು 17 ಜಾಗತಿಕ ಎಸ್​ಡಿಜಿಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9 ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಸ್​ಡಿಜಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಡಿಜಿಗಳತ್ತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಪಿಐಎ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಿಐಎ 2.0ನ ಪ್ರಮಾಖಾಂಶಗಳು: ವರದಿ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 2024 25ರ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹಣಕಾಸು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಎ" ಮತ್ತು "ಎ+" ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಬ್ಲಾಕ್​ಗಳುಜಿಪಿ/ ಟಿಎಲ್​ಬಿ ಸಂಖ್ಯೆಒಟ್ಟು ಜಿಪಿಗಳು/ಟಿಎಲ್‌ಬಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
3123759465946
ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬ್ಲಾಕ್​ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ರೇಡ್​ ಪಿಐಏ 2.0 ಸ್ಕೋರ್​
ಕೊಡಿಬ್ರಹ್ಮಾವರಉಡುಪಿA78.79

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚಾಯತ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಅಂಶಜಿಪಿ/ಟಿಎಲ್​ಬಿಬ್ಲಾಕ್​ಜಿಲ್ಲೆವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸ್ಕೋರ್​ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಗ್ರೇಡ್​​
ಟಿ1 - ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಜೀವನೋಪಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ಮುದ್ರಾಡಿಹೆಬ್ರಿಉಡುಪಿ92.57A+
ಟಿ2 - ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಂಚಾಯತ್ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆಬೈಂದೂರುಉಡುಪಿ89.47A
ಟಿ3 - ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಪಂಚಾಯತ್ಕನ್ನಮಂಗಲಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ91.84A+
ಟಿ4 - ನೀರು ಸೌಕರ್ಯದ ಪಂಚಾಯತ್ಮಡಾಮಕ್ಕಿಹೆಬ್ರಿಉಡುಪಿ85.83A
ಟಿ5 - ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪಂಚಾಯತ್ಹುದಿಕೇರಿಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಕೊಡಗು81.41A
ಟಿ6 - ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯತುರನೂರುರಾಮದುರ್ಗಬೆಳಗಾವಿ90.39A+
ಟಿ7 - ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಂಚಾಯತ್ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ88.1A
ಟಿ8 -ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ಅಂಕಲಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಗಾವಿ89.35A
ಟಿ9 -ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿ ಪಂಚಾಯತ್ಕರ್ಜೆಬ್ರಹ್ಮಾವರಉಡುಪಿ71.1B

