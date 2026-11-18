ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ನೇರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಎನ್ಎಚ್ಎ ವರದಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವು ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚದ 28.5ರಷ್ಟಿದೆ, ಇದು 42.7 ರಷ್ಟಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 4:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಅಂದಾಜು 2023- 24ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ನೇರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿ ಅನುಸಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವು ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚದ 28.5ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು 42.7 ರಷ್ಟಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಈ ವರದಿ ಅನುಸಾರ ರಾಜ್ಯದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸೇವೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚದ ಪಾಲು: 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು 52,593 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಶೇಕಡಾ 2.0ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು 16,631 ಕೋಟಿ (ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 31.6) ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವು ಅಂದಾಜು 15,014 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ.
ತಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ವೆಚ್ಚವೂ ಅಧಿಕ: ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವು (ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ) 25,93,567 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ 0.6ರಷ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು 7,734 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 6,801 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
2023 - 24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ – ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1,192 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 31 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಎನ್ಎಚ್ಎ ವರದಿಯು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಉತ್ತಮ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಭರಿಸುವ ವೆಚ್ಚದ ಪಾಲು 28.5ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ನೆರೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು 53.5, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 65.2, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 37.9, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 63 ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 60.7ರಷ್ಟಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ವೆಚ್ಚ - 2023-24
|ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕ
|ಕರ್ನಾಟಕ (2023-24)
|ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ / ಮಾನದಂಡದ ಹೋಲಿಕೆ
|ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವು (ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ)
|₹25,93,567 ಕೋಟಿ
|—
|ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚ (ಜಿಜಿಇ)
|₹2,94,734 ಕೋಟಿ
|—
|ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚ (ಟಿಎಚ್ಇ)
|₹52,593 ಕೋಟಿ
|2.0 ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ
|ತಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚ
|₹7,734 ಕೋಟಿ
|ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ: ₹6,801
|ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚ (ಜಿಎಚ್ಇ)
|₹16,631 ಕೋಟಿ
|ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 31.6 (ತಲಾ ₹2,446)
|ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಜಿಜಿಇಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಚ್ಇಯ ಪಾಲು
|ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ 0.6 / ಜಿಜಿಇಯ 5.6%
|ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಎಚ್ಇ ಜಿಡಿಪಿಯ 1.4% / ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದ 4.83%
|ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ
|₹15,014 ಕೋಟಿ
|₹2,208 ತಲಾ (0.6% ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ)
|ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಾಲು
|28.5
|ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಪಾಲು: 42.7%
|ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚ (ಎನ್ಎಚ್ಎ)
|₹1,223 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು
|ಎಬಿ-ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ: ₹1,192 ಕೋಟಿ /ಯಶಸ್ವಿನಿ: ₹ 31 ಕೋಟಿ
ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚ - 2023-24
|ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ(ಕೋಟಿ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)
|ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಶೇಕಡವಾರು
|ತಲಾ ರೂಗಳಲ್ಲಿ
|52,593
|2.0
|7,734
ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು 52,593 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಶೇಕಡಾ 2.0 ರಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು ₹7,734 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿ ನಿವಾಸಿಯ ಮೇಲಾಗುವ ಸರಾಸರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚ 2023-24
|ಮೊತ್ತ(ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
|ಟಿಎಚ್ಇ ಶೇ
|ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಶೇ
|ಜಿಜಿಇ ಶೇ
|ತಲಾ ರೂ
|16,631
|31.6
|0.6
|5.6
|2,446
ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು (ಜಿಎಚ್ಇ) 16,631 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು 31.6ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ (ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ) 0.6ರಷ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ (ಜಿಜಿಇ) ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 5.6ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ತಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು 2,446 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಭರಿಸುವ ವೆಚ್ಚ(OOPE)
|ಕೋಟಿ ರೂಗಳಲ್ಲಿ
|ಟಿಎಚ್ಇ ಶೇ
|ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಶೇ
|ಜಿಜಿಇ ಶೇ
|ತಲಾ ರೂ
|ಜನಸಂಖ್ಯೆ
|ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ (ರೂ)
|ಜಿಜಿಇ (ರೂ)
|15,014
|28.5
|0.6
|5.1
|2,208
|6.8
|25,93,567
|2,94,734
ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 15,014 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವು 28.5ರಷ್ಟಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚವು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ 0.6ರಷ್ಟಿದೆ. ತಲಾ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚವು 2,208 ಆಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂದಾಜು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 6.8 ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವು 25,93,567 ಕೋಟಿ ರೂ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು 2,94,734 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚವು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚವು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದು, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚ
|ಕ್ರ. ಸಂ
|ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ
|ಮೊತ್ತ ಕೋಟಿ ರೂಗಳಲ್ಲಿ
|1
|ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಕರ್ನಾಟಕ
|31
|2
|ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್-ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ
|1,192
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್-ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯು ₹1,192 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ₹31 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಎಬಿ-ಎಆರ್ಕೆಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 38 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಬಿ-ಎಆರ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಇದೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಎಬಿ-ಎಆರ್ಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಬೆಂಬಲವು, ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ನೇರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು:
- 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು ₹52,593 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.
- ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಪೈಕಿ 31.6 ರಷ್ಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಿದ್ದರೆ, 28.5 ರಷ್ಟನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳು ನೇರ ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭರಿಸಿವೆ.
- ತಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು 7,734 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2,446 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಮತ್ತು 2,208ರೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನೇರ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
- ವೆಚ್ಚದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್-ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
- ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ನೇರ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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