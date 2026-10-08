150 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಯೋಜನೆ: ನೀರಿನ ಶುದ್ದೀಕರಣ, ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಹೊರತಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆಯಾ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ?
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ 68 ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 67 ಕೆರೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದ ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನವು ಸಾಗಲಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 6:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನ 150 ಕೋಟಿ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 500 ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಂದ ಸರ್ಕಾರ ಜಲಮೂಲಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರಕಗೊಳಿಸಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಅವುಗಳ ಏರಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಈ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ 68 ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 67 ಕೆರೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದ ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನವು ಸಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಶುದ್ದೀಕರಣ, ಏರಿ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಸೇರಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ)ಯ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿತ್ಯಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಿಇಒಗಳಿಗೂ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೆಶನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ದುರಸ್ತಿ - ಶುದ್ದೀಕರಣದ ಹೊರತಾಗಿ ಏನು?: ಐಐಎಸ್ಸಿ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೇತರಿಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ 40 ಕೆರಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು, ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಕೆಸರು, ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಸ್ಯ ನಾಶ, ಕೆರೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ತೆಗೆಯಲಾದ ಹೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅಂತರ್ಜಲ, ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮರಳುವಿಕೆಯಂತಹ ಸೂಚಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ATREE ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೌಗುಭೂಮಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಕರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಒಳಚರಂಡಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು: ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಂಡ ಕೆರೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳಚಂರಡಿ ನೀರು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮಲೀನವಾಗಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಪುನಃ ಜೋಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಒಂಬತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಲ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ 183 ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಐಐಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ATREE ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಒಂದು ಸರೋವರದಿಂದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದಲ್ಲಿ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅವನತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಜಾಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಕಾಲುವೆಗಳು ಸರೋವರಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಂಪರ್ಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ನಾಗರಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವು ಸೂಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕರಾದ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸದ್ಯ ಹಲಸೂರು ಕೇರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊರಗಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನದೇ ನಿಧಿ ಬಳಸಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೆರವು ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದು, ಬಡ್ಡಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಯ್ಯದ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ನೀರುಣಿಸುವ ಮೂಲಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳು ನಶಿಸಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಾಗರಿಕರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ವಿನೋದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, 150 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಕೆರೆಗಳು ಬೇಕಿದೆ. ಅವು ಕೇವಲ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ಯಶಸ್ಸೇನು?: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಬಳಿಕ 150 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನೈಜ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆರಗಳು ಒಳಚರಂಡಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಫೀಡರ್ ನಾಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ, ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶುದ್ದವಾಗಲಿದೆಯಾ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆಯಾ, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಉಳಿವಿಕೆ ಹೇಗೆ? ಮೀರು ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ಯಾ? 150 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಕೆರೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದ್ಯಾ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ 500 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ 500 ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
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