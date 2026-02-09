ETV Bharat / state

ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ: ಗೆಲುವಿನ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಭಿನ್ನಮತದ ಬೇಗುದಿ!

ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕುಬೇರಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

MOHAN LIMBIKAI and R M KUBERAPPA
ಟಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಮೋಹನ್​ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್​ ವಂಚಿತ ಆರ್​ ಎಂ ಕುಬೇರಪ್ಪ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 6:08 PM IST

3 Min Read
ವರದಿ - ಹೆಚ್​ ಬಿ ಗಡ್ಡದ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಬಂಡಾಯದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋಹನ್​ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಟಿಕೆಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ ಡಾ. ಆ‌ರ್.ಎಂ. ಕುಬೇರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಗುರಿಕಾರ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮಗ್ಗಲ ಮುಳ್ಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೈ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ಗೆ​ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್​ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು‌ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಖೈರುಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೂವರೆ ಡಜನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಇದ್ದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಂ ಕುಬೇರಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

R M KUBERAPPA on WEST GRADUATES CONSTITUENCY ticket
ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್​ ವಂಚಿತ ಆರ್​ ಎಂ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಬಂಡಾಯದ ಮಾತು (ETV Bharat)

ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಆರ್ ಎಂ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು 5ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದರೂ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವರಾಜ ಗುರಿಕಾರ ಅವರು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಲ ತಮಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸದೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ- ಆರ್​ ಎಂ ಕುಬೇರಪ್ಪ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತ ಆರ್ ಎಂ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 6‌ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ‌ ಓಡಾಡಿ‌ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕಸ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಡಿಗೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ‌ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮೋಹನ್​ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿಯವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಶೇ. 82. ರಷ್ಟು ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಹಿಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ‌ ಬಂದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ‌‌? ಈಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಿಕೆಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡದೇ ಹೋದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ‌ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ‌ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮೇಲ್ವರ್ಗವದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಶೇ.82 ರಷ್ಟು ಇರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ‌ ನನ್ನ ಹಾದಿ ನನಗೆ, ಅವರ ಹಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದರು.

MOHAN LIMBIKAI with his supporters
ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಹನ್​ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ (ETV Bharat)

ಜಾತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯ - ಮೋಹನ್​ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ‌ಮೋಹನ್​ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕುಬೇರಪ್ಪ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಬೇರಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಗುರಿಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ 10-15 ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ‌ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ,‌ ನಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು‌, ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಹಿಂದ, ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ . 2020 ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಪಕ್ಷದ ‌ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ‌ ನಾನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

