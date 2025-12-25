ETV Bharat / state

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿಯ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆರೋಪ: ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕುಲಪತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕುಲಪತಿ, ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 2:56 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 3:44 PM IST

ಧಾರವಾಡ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ‌ ಒಂದಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ(ಕೆ.ವಿ.ವಿ) ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿ.ವಿ.ಗೆ ಸೇರಿದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕುಲಪತಿ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 880 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಜಮೀನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ಯ ಜಮೀನಿನ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಅಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಮರಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿ.ವಿ.ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ.ಖಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿ ಆಸ್ತಿ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ.ಖಾನ್ (ETV Bharat)

ಇದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೊ.ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಸ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಳ. ಆದರೆ, ವಿವಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದೀಗ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ.

ಕ.ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ.ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿ, ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಎಡಿಎಲ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್​ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Last Updated : December 25, 2025 at 3:44 PM IST

