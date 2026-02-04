ETV Bharat / state

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ: ಎಐ ಕುರಿತ ಕೋರ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್​

ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎ.ಎಂ. ಖಾನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಹುತೇಕ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka University
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 4, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಧಾರವಾಡ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸದಾ ವಿವಾದದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಐ ಕುರಿತು ಕೋರ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಎ, ಬಿಎಸ್ಸಿ, ಬಿಕಾಂನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ವಿಷಯದ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ವಿವಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಸಿಎ ಎಐ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಎ ಸೈಬರ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಎ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್‌, ಮಿಷನ್‌ ಲರ್ನಿಂಗ್‌ ಅಂತಹ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೌರವಯುತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ‌. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎ.ಎಂ. ಖಾನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಹುತೇಕ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್​ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಎಐ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತಿರುವ ಕುಲಪತಿ ಇದೀಗ ಹೊಸದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವ‌ ನುರಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಈ ಕೋರ್ಸ್​ನ ಪಾಠವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ‌ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಎಐ ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.

AIನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳು ಆರಂಭ?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎ.ಎಂ. ಖಾನ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳು ಹಾಗೂ ಇದ್ದ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಎಸ್​​​​​​​​ಸಿ ಸೈಬರ್​ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್​ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಎಸ್​​​ಸಿ ಇನ್​ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್​ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್​ ಮೆಶಿನ್​ ಲರ್ನಿಂಗ್​, ಅಥವಾ ಎಂಎಸ್​​ಸಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್​ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್​ ಡಾಟಾ ಲರ್ನಿಂಗ್​ ಎನ್ನುವ ಕೋರ್ಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಎಐ ಅಥವಾ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಸೈಬರ್​ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

BA ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ : ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್​ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳಾದ, ಬಿಸಿಎಗೆ ಬಿಸಿಎ ಎಐ, ಬಿಸಿಎ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್​, ಬಿಸಿಎ ಸೈಬರ್​ ಸೈನ್ಸ್​ ಎಂದು ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಲೈಸೇಶನ್​ ಆಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಐ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಎಐ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎಐ ಡಾಮಿನೇಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್​ ಇರಲಿ. ಒಂದು ಯುನಿಟ್​ 15 ಅಥವಾ 30 ಅವಧಿ ಎಐ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಅನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತನ ಮಗಳು

TAGGED:

DHARWAD
ಎಐ ಕುರಿತ ಕೋರ್ಸ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
KARNATAKA UNIVERSITY
COURSES ON AI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.