ಕವಿವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಚಿನ್ನದ ಪಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಿಂಧೂ

ಇಂದು ಕವಿವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಂಧೂ ಹತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೂವರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕವಿವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಂಧೂ ಅವರು ಹತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದರು. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 8:09 PM IST

ಧಾರವಾಡ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿ.ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿಂದು 75ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಂಧೂ ಅವರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಧಾರವಾಡದವರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯ ಎಂಬವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 9 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಂಧೂ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ ಹತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ನೆರವಾದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತೀ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದರು. (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯಪಾಲರು 252 ಪಿಹೆಚ್‌ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಹಾಗು 113 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 252 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಮೂವರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್: ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎಸ್.ಸಂಗ್ರೇಶಿ, ಒಡಿಶಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಅಚ್ಯುತ್ ಸಾಮಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಜೆಥಿಯಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಜೇಥಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹ್ಲೋಟ್‌ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ‌ ಮಾಡಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಅಚ್ಯುತ್ ಸಾಮಂತ್ ಅವರು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ, ವಸತಿ ಸಮೇತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ.

