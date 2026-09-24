ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಲಾಭ - ನಷ್ಟ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಿದೆ?
ಹಾಲು ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಿದೆ? ಈ ಕುರಿತು ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 24, 2026 at 12:47 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8-10 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇತ್ತ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಲಿನ ಮಾರಾಟ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದ 16 ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಖರ್ಚು, ವೆಚ್ಚ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8 - 10 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ನಿಯೋಗ ಸೋಮವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಶು ಆಹಾರ, ಮೇವು, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದಾಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮೇವಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೈನುಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇತ್ತ ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ 35 ರೂ. ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ, ಮಾರಾಟ ಏನಿದೆ?: ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 16 ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 1.04 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 62.48 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತ ಸಮುದಾಯ, ಉತ್ಪಾದಕ ಕುಟುಂಬಗಳು 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
2024ರ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 725 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 33.48 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2025ರ ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಖರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ 1000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಾರಾಟ ಗುರಿ ನಿಗಿದಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 1100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 46 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ವಹಿವಾಟು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇ. 38 ರಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಎಂಎಫ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಲಾಭ, ನಷ್ಟ ಏನಿದೆ?: ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜುಲೈ ವರೆಗಿನ 16 ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ವಿವರ ನೋಡಿದರೆ 11 ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 5 ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 39.95 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಂಡಳಿ ಅಂಕಿ- ಅಂಶ ನೀಡಿದೆ.
4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ?; ಅದರಂತೆ ಬಮೂಲ್ (ಬೆಂಗಳೂರು) ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15.73 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮಂಡ್ಯ ಮನ್ಮುಲ್ 10.69 ಕೋಟಿ ರೂ, ತುಮಕೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ 3.22 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮೈಸೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ 3.31 ಕೋಟಿ ರೂ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ 9.22 ಕೋಟಿ ರೂ., ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ 11.72 ಕೋಟಿ ರೂ., ದ.ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ 2.16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ ಕಂಡಿದೆ.
ಕೊಮುಲ್ (ಕೋಲಾರ) 5.48 ಕೋಟಿ ರೂ., ವಿಜಯಪುರ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ 1.24 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ 30.13 ಲಕ್ಷ, ರಾಯಚೂರು - ಬಳ್ಳಾರಿ - ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ 51.39 ಲಕ್ಷ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ 38.48 ಲಕ್ಷ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ 11.88 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ.
ರೈತರಿಂದ ಲೀಟರ್ಗೆ 35 ರೂ.ರಂತೆ ಹಾಲು ಖರೀದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಈ 16 ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು/ರೈತರಿಂದ ಲೀಟರ್ಗೆ 35 ರೂ. ನಂತೆ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 4 ರೂ. ಹಾಲಿನ ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ ದರದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು/ರೈತರಿಂದ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 35 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 41.5 ರೂ., ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 41.8 ರೂ., ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 41 ರೂ., ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 42.24 ರೂ.ನಂತೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ದರದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬಮೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಏನು?: ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಶು ಆಹಾರ, ಮೇವು, ಕಚ್ಛಾ ಪದಾರ್ಥ, ಇಂಧನ, ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದಾಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮೇವಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಮೇವಿನ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪಶು ಆಹಾರ ದರ ನಂದಿನಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 23,950 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂದಿನಿ ಬೈಪಾಸ್ ಪಶು ಆಹಾರ ದರ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 26,350 ರೂ. ಇದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಡೇರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 8-10 ರೂ. ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.
ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೇ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮೊತ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಇತ್ತ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಬಲವಾದ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹಾಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು 4 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ದರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪಾಲನ್ನು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೇರಿ ಉದ್ದಿಮೆ ನಡೆಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಇಂಧನ, ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಮಾರಾಟ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾರಾಟ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ ದರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ. ಈಗ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅನುಕೂಲ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು 5 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ, ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ/ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 74.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 5₹ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ 24.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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