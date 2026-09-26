ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ: ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಪಿ. ರಾವ್ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಪಿ. ರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಈ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 26, 2026 at 7:42 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು 2025 ಹಾಗೂ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಜಾನಪದ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ-ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ತಲಾ ರೂ. 50,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಾನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ
- ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಂಶೋಧನೆ: ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ
- ಜಾನಪದ: ಕುಡ್ಡು ಕೊರಗ ಪಾಂಗಾಳ
- ನಾಟಕ/ಸಿನಿಮಾ: ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ (ಬೆಂಗಳೂರು)
2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ
- ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಂಶೋಧನೆ: ಕೆ.ಪಿ. ರಾವ್ (ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳ ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್)
- ಜಾನಪದ: ನೇಮು ಪರವ (ಕೆಯ್ಯೂರು, ಪುತ್ತೂರು)
- ನಾಟಕ/ಸಿನಿಮಾ: ಸುಧಾಕರ ಬನ್ನಂಜೆ (ಬೆಂಗಳೂರು)
ಸಾಧಕರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ:
ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಂಶೋಧನೆ - 2025): ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಾಪನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. 1993ರಲ್ಲಿ ‘ತುಳುನಾಡಿನ ಸಸ್ಯ ಜಾನಪದ’ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.ಯಿಂದ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಕೃತಿ ಹಂಪಿ ವಿ.ವಿ.ಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.ಯ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ತುಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಇವರು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಡ್ಡು ಕೊರಗ ಪಾಂಗಾಳ (ಜಾನಪದ - 2025): ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಗಾಳದ ಕುಡ್ಡು ಕೊರಗ ಅವರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೋಲು ವಾದನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆಯುವುದು, ಡೋಲು ವಾದನ ಹಾಗೂ ‘ಬಿರ್ದುದ ಪಾಟ್’ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಗುರಿಕಾರರಾಗಿ, ಅಜಲು ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಹಿರಿಯ ಜಾನಪದ ಕೊಂಡಿ.
ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು (ಸಿನಿಮಾ/ನಾಟಕ - 2025): ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ಳಾಲದವರಾದ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಿನಾಸಂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.ಯಿಂದ ನಾಟಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ.ಪಿ. ರಾವ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಂಶೋಧನೆ - 2026): ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಹಿರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳ ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್ (ಕೆ.ಪಿ. ರಾವ್). 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ತಂತ್ರಾಂಶ ರೂಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಇವರು, ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ (RRC) ಐತಿಹಾಸಿಕ ತುಳು ನಿಘಂಟುವಿನ 6 ಸಂಪುಟಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಧೀಮಂತರು. ತುಳುವಿನ ಧ್ವನಿವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಮು ಪರವ ಕೆಯ್ಯೂರು (ಜಾನಪದ - 2026): ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವು ಪರವ ಹಾಗೂ ಕೊರಪ್ಪೊಳು ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರರಾದ ನೇಮು ಪರವ ಅವರು ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದವರು. ಪುತ್ತೂರು, ಕೊಡಗು, ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಸತ್ಯದೇವತೆ, ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಮಲರಾಯ ಮುಂತಾದ ದೈವಗಳ ನರ್ತಕರಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ 18 ಗರಡಿಗಳು ಹಾಗೂ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರಾತನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧಾಕರ ಬನ್ನಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರು (ಸಿನಿಮಾ/ನಾಟಕ - 2026): ಉಡುಪಿಯ ಬನ್ನಂಜೆ ಮೂಲದವರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸುಧಾಕರ ಬನ್ನಂಜೆ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 64 ತುಳು ನಾಟಕಗಳು ಹಾಗೂ 24 ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಇವರು, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ, ನಟರಾಗಿ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೀತರಚನೆಕಾರರಾಗಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತುಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು.
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