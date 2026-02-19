ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು: ಇಂದು ಏನಾಗಲಿದೆ ಮುಷ್ಕರ?
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬಗೆಹರಿಯಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
Published : February 19, 2026 at 7:34 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ನಡುವೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವೇತನ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹುಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ: ಬುಧವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 18) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಯಾದ್ಯಂತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 26 ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹1,271.92 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಆದೇಶವು ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ: 2022 ರಿಂದ 2023 ರ ಆರಂಭದವರೆಗಿನ 14 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಗೆ ₹718.93 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2021 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಗೆ ₹552.99 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರಿತ ಮೂಲ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ.
ಯೂನಿಯನ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು "ಜೀವಮಾನ ನಷ್ಟ" ವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (AITUC) ಬಲವಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ AITUC ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಜನೀಕಾಂತ್, 38 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 14 ತಿಂಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಷ್ಠಾನದಂತೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2024 ರಿಂದ 2025 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಶಾಶ್ವತ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 2020 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅನುಷ್ಠಾನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸಭೆ: 26 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಇದನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಷ್ಕರದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
