ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ: ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಳಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು!
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
Published : October 29, 2026 at 8:22 AM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಾಪುರದ ಬಳಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೀಗ ಬೃಹತ್ ಜಾತ್ರೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಧೋಳ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ರೈತರಿಗಾಗಿ ರೈತರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಗದು, ದವಸ-ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತ್ಯ 40-50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಕೆ: ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ 46 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಕೆಯಾದರೆ, ಎರಡನೇ ದಿನ 50, ಮೂರನೇ ದಿನ 60 ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ 40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ 25 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 50 ರಿಂದ 70 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಳಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು: ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಬಗೆಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಸಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಲಡ್ಡು (ಲಡಕಿ ಉಂಡಿ), ಚುರುಮುರಿ, ಅಂಬಲಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು.... ಹೀಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ತಂದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ರೈತರೇ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾಣಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹೋರಾಟ ನಮಗೆ ಜಾತ್ರೆಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿರುವ ರೈತರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಅನ್ನದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
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