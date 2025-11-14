ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕೌಂಟರ್ - ಐಇಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ (ISD) ಕೌಂಟರ್ - ಐಇಡಿ ತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕೌಂಟರ್ - ಐಇಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ VISFOT KAVACH IX-2025ರಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ.
Published : November 14, 2025 at 3:35 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕೌಂಟರ್-ಐಇಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ VISFOT KAVACH IX-2025ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ (ISD) ಕೌಂಟರ್ - ಐಇಡಿ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯ ಎನ್ಎಸ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 28 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಕರ್ನಲ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಅಕುಲ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕೌಂಟರ್ - ಐಇಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ವಿಲೇವಾರಿ (BD) ತಂತ್ರಗಳು, ಐಇಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶ - ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಐಎಸ್ಡಿ ಕೌಂಟರ್-ಐಇಡಿ ತಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೌಂಟರ್ - ಐಇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು:
- ಬಿ.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿ.ಡಿ ಅನುಭವ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
- ಸ್ಫೋಟಕಗಳ, ಬಿ.ಡಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಐಇಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
- ಐಇಡಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
- ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
- ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
- ಬಿಡಿ ಸಲಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
- ಕೌಂಟರ್-ಐಇಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ (ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು) - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
- ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸುವಿಕೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ.
- K9 (ಸ್ಫೋಟಕ ಪತ್ತೆ ನಾಯಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ) - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
- ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿನಂದನೆ: 2022, 2024 & 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕೌಂಟರ್-ಐಇಡಿ (VISFOT KAVACH IX) ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೈದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ ಎಂ.ಎ ಸಲೀಂ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
