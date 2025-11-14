Bihar Election Results 2025

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕೌಂಟರ್​ - ಐಇಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ (ISD) ಕೌಂಟರ್ ​ - ಐಇಡಿ ತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕೌಂಟರ್​ ​- ಐಇಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ VISFOT KAVACH IX-2025ರಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಕೌಂಟರ್​ ಐಇಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ COUNTER IED COMPETITION BENGALURU ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 14, 2025 at 3:35 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕೌಂಟರ್​​-ಐಇಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ VISFOT KAVACH IX-2025ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ (ISD) ಕೌಂಟರ್ ​- ಐಇಡಿ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಜಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್​​​​ 10ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್​​​​ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 28 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಕರ್ನಲ್​ ಎಸ್.ಎಂ. ಅಕುಲ್​ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ETV Bharat)

ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪೊಲೀಸ್​ ಪಡೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕೌಂಟರ್ ​​- ಐಇಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ವಿಲೇವಾರಿ (BD) ತಂತ್ರಗಳು, ಐಇಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶ - ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಐಎಸ್‌ಡಿ ಕೌಂಟರ್-ಐಇಡಿ ತಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೌಂಟರ್ ​- ಐಇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪೊಲೀಸ್​ ಪಡೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು:

  • ಬಿ.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿ.ಡಿ ಅನುಭವ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
  • ಸ್ಫೋಟಕಗಳ, ಬಿ.ಡಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಐಇಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
  • ಐಇಡಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
  • ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
  • ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
  • ಬಿಡಿ ಸಲಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
  • ಕೌಂಟರ್-ಐಇಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ (ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು) - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
  • ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸುವಿಕೆ - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ.
  • K9 (ಸ್ಫೋಟಕ ಪತ್ತೆ ನಾಯಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ) - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
  • ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು - ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿನಂದನೆ: 2022, 2024 & 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕೌಂಟರ್​​-ಐಇಡಿ (VISFOT KAVACH IX) ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೈದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ ಎಂ.ಎ ಸಲೀಂ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಬಲಾ ಇಂಡಿಯನ್​​​ ಪಿಕಲ್‌ಬಾಲ್​​ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್: ಮೊದಲ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರಮ್ಯ

ಕೌಂಟರ್​ ಐಇಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ
COUNTER IED COMPETITION
BENGALURU
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ
KARNATAKA STATE POLICE

