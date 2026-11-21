2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ-ಸೆಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: 8,171 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
KSET 2026 Result Announced: 37 ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1.17 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಷಯವಾರು, ವರ್ಗವಾರು ಕಟ್ಆಫ್ ಅಂಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 2:51 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ನಡೆಸಿದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಕೆ-ಸೆಟ್) ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಗವಾರು ಕಟ್ಆಫ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8,171 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಇಎ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯದ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 37 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೆ-ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,29,214 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 1,17,638 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಯುಜಿಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿದ್ದ 7,204 ಅರ್ಹತಾ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 8,171 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಹತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳ ಮಾನದಂಡ: ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು 300 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 120 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 105 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಆದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಖಚಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಟ್ಆಫ್ ಅಂಕಗಳನ್ನೂ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುಜಿಸಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಗದಿತ ಕಟ್ಆಫ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಇಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ, ವಿಷಯವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಗವಾರು ಕಟ್ಆಫ್ ಅಂಕಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಇಎ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ cetonline.karnataka.gov.in/kea ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಸಹ ಕೆಇಎ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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