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ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 2000 ರೂ ನಿಗದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಪಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ

ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 2000 ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಪಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಪಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 6, 2026 at 2:10 PM IST

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ಮೈಸೂರು : ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 2000 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ, ಹಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಪಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

'ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ 2,000 ರೂ. ಇದ್ದರೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತಾಯಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿಡಿ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಪಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)

ಉಳ್ಳ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ, ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದರ್ಶನದ 50 ರೂ ಹಾಗೂ 300 ರೂಗಳ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಗಳ ಟಿಕೆಟ್​​ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ‌ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಇದನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು. ಆದರೆ, ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಈ 2000 ರೂ. ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ‌ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

2000 ರೂ.ಗೆ ನಾವು ಕಿಟ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಕಿಟ್ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೊದಲು 2000 ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಆಗಮಿಸುವ ಸುಮಾರು 100 ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ ನೀಡಿ, ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತದನಂತರ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಕಿಟ್​​ಗಳ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಹಣ, ಬೆಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

2000 ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಹಾಗೂ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಸಹ ಇದು ಬೇಡ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬದಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಂತೆ 50 ರೂ. ಹಾಗೂ 300 ರೂ. ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹಾಲುಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಂದಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಗತಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಸಂಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ದಣಿದು ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕಲ್ಪಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ 2,000 ರೂ. ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಖಂಡ ಚಾಮುಂಡಮ್ಮನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೇಜೇಶ್ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸುರೇಶ್, ಪ್ರಭುಶಂಕರ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪ್ರಜೀಶ್, ಸಿಂದುವಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗಿರೀಶ್, ಬೋಗಾದಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಮಧುವನ ಚಂದ್ರು, ಸೋಮೇಗೌಡ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಹೊನ್ನೇಗೌಡ, ಮಂಜುಳಾ, ಶೋಭಾ ರಾಣಿಗೌಡ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ , ಸುಜಾತಾ, ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೂಚನೆ

TAGGED:

CHAMUNDI HILL SPECIAL DARSHANA
YADUVEER WADIYAR
ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 2000 ರೂ ನಿಗದಿ
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