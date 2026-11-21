ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒಂದೇ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಪ್ರಮುಖ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ
ಪ್ರಮುಖ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮೂನೆ 16-A ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪಹಣಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ
Published : November 21, 2026 at 10:08 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ (Form) ನೀಡಲು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಮೂನೆ 16-A ಹೊಸ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ದಾಖಲೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈ ಗೆಟಕುವಂತೆ, ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ.
ನಮೂನೆ 16-A ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪಹಣಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮೂನೆ 16-A ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪಹಣಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಮುಖ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಮೂನೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ನಮೂನೆ 16-Aನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ನಮೂನೆ 16-A ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳಾದ ಪಹಣಿ, ಆಕಾರ್ ಬಂದ್, ನಕ್ಷೆ, ಕೈ ಬರಹದ ಪಹಣಿ, ಇಸಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಆರ್, ಮ್ಯುಟೇಷನ್, ರೈತನ ಫೋಟೋಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಾಖಲೆ ನಮೂನೆ 16-Aನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಈ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪದೇ ಪದೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 16-A ನಮೂನೆ ಮೂಲಕ 8 ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪಹಣಿ ನಮೂನೆ 16-A ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೈತನ ಫೋಟೋ, ನಕ್ಷೆ, ಇ.ಸಿ., ಆಕಾರ್ ಬಂದ್, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಒಂದೇ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಮಾದರಿ: ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2.1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪಹಣಿಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ 9.59 ಲಕ್ಷ ಪಹಣಿಗಳು 16-Aರಡಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕೋಟಿ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು 16-A ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಇರುವ ಪಹಣಿ 1.50 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 16-A ನಮೂನೆ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯೂ-ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ: ನಮೂನೆ 16-A ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ 8 ವಿಧದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯೂ-ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತನ ಫೋಟೋ, ನಕ್ಷೆ, ಇ.ಸಿ., ಆಕಾರ್ ಬಂದ್ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಒಂದೇ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಮೂನೆ 16-ಎನಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು, ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ದಾಖಲಾದ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ (ಖಾತೆದಾರರ) ಆಧಾರ್-ಜೋಡಣೆಗೊಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಕಾರ್ಬಂದ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಮೂನೆ 16-ಎ ನಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾದ ಆಕಾರ್ಬಂದ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣ/ಜೋಡಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದತ್ತಾಂಶವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಏಕೀಕರಣ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಮೂನೆ 16-ಎ ಭೂ-ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕ್ಯಾಡಾಸ್ಟ್ರಲ್/ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆ (Geo-referenced cadastral/survey sketch), ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್/ಹಿಸ್ಸಾದ ಸ್ಥೂಲ ನಕ್ಷೆ, ಯು.ಎಲ್.ಪಿ.ಐ.ಎನ್ (ULPIN) ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ (Open Location Code) ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಮೂನೆ 16-ಎ ನಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ (QR Code) ಅಥವಾ ಇತರ ಅನುಮೋದಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಹಕ್ಕು ದಾಖಲೆ (ಪಹಣಿ), ಹಳೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಆಕಾರ್ಬಂದ್, ಸರ್ವೆ/ಕ್ಯಾಡಾಸ್ಟ್ರಲ್ ನಕ್ಷೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಋಣಭಾರಕ್ಕೆ (Encumbrance) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಮೂನೆ 16-ಎ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವರಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಭೂ-ಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಕಚೇರಿ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು (interoperability) ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಮೂನೆ 16-ಎ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭೂ-ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಲಿದೆ.
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