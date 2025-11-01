ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾಗಮ: ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ, ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಯುವ ಸಮೂಹ!
ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
Published : November 1, 2025 at 8:12 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜನವೋ ಜನ, ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಸೌಂಡ್, ನಾಡು-ನುಡಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸುವ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರ ನೃತ್ಯ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾಗಮ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭ್ರಮ-ಸಡಗರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ. ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನದ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲಾಯಿತು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ, ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಶುರುವಾದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜನಜಾತ್ರೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು, ವೃತ್ತಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದವು. ಪರಿಣಾಮ ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕಿನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರಪ್ಪಂದ ಏನೈತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದೈತಿ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪರ ಜಯಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ ಬಾವುಟಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಶಾಲು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಈ ಮೂರೂ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಕಾಕತಿವೇಸ್, ಬೋಗಾರ್ ವೇಸ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಂದಣಿ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಕನ್ನಡ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು: ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಕಣೋ ಕನ್ನಡ, ಕರುನಾಡೇ, ಯಾರಪ್ಪಂದ ಏನೈತಿ- ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದೈತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಭಿಮಾನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದವು. ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಡಿಜೆ ಶಬ್ಧ, ಸಿಳ್ಳೆ, ಕೇಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ಎದೆ ಝಲ್ ಎನ್ನಿಸುವ ಡಿ.ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ನಿಂತಲ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಮೀಪದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ರೂಪಕಗಳ ಮೆರಗು: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬೀದಿಗಳಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ರೂಪಕಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ, ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ಹಲಸಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಮಾದರಿ ಹೀಗೆ 120ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಕಗಳೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.
ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕುಣಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಜನರ ದಣಿವು ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ತೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
