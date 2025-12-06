ETV Bharat / state

ಪ್ರಕೃತಿ ಕರೆಗೂ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹುಡುಗಿಯರು, 185 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್; ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಯಲೇ ಗತಿ!

ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೂ., ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ.

karnataka-public-school-children-share-one-toilet-in-mayakonda-at-davanagere
ಶೌಚಗೃಹಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 6, 2025 at 5:59 PM IST

|

Updated : December 7, 2025 at 10:51 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಾಯಕೊಂಡ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅತೀ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಒಕ್ಕೋರಲ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.‌ ಮಾಯಕೊಂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.‌ ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 185 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಏಕೈಕ ಶೌಚಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯಲೇ ಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ತೆರಳಬೇಕಾದರೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಶೌಚಗೃಹಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತೆರಳುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜ‌ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಶೌಚಗೃಹ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಅಳಲು (ETV Bharat)

ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ಶಾಲೆಯ 353 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 185 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 168 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಯಲಿನಲ್ಲೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಶೌಚಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯುನಿಟ್​​ಗಳಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಅಗತ್ಯ ಕೊಠಡಿ, ಡೆಸ್ಕ್ - ಬೆಂಚ್ ಅಭಾವ : ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಗೃಹಗಳ ಕೊರತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಗತ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ, ಡೆಸ್ಕ್- ಬೆಂಚ್ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಕುಸಿಯುತ್ತೋ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದು ಪೋಷಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡವಂತೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಯಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

karnataka-public-school
ಮಾಯಕೊಂಡ ಹೋಬಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಶೌಚಗೃಹ ಮತ್ತ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಆದರೆ ಆ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಅಳಲು ಹೀಗಿದೆ : ಈ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದರೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬರಲು ಹಾಗೂ ಹೋಗಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಶೌಚಾಲಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಗೃಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

karnataka-public-school-children-share-one-toilet-in-mayakonda-at-davanagere
ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಂಚನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು,''ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದೇವೆ. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶೌಚಾಲಯ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ತಡವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಘಟನೆ‌ಯೂ ನಡೆದಿವೆ. ನಮಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಾದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿತನಕ ಕಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ರಂಗಮಂದಿರ, ಶಾಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡ, ಲ್ಯಾಬ್, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಭಾರ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಭಾರ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ‌ದ್ದು,"ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಯುನಿಟ್ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ 185 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು‌ ಶೌಚಾಲಯ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಹುಡುಗರು ಬಯಲಿನಲ್ಲೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶೌಚಗೃಹಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿದೆ.‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.‌ 1949ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ತೆರವು ಮಾಡಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಶಾಸಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

karnataka-public-school-children-share-one-toilet-in-mayakonda-at-davanagere
ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು (ETV Bharat)

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯ: ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಬಾಲಕರು ಶಾಲೆಯ ಬಯಲಿನಲ್ಲೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಪಂ ಪಿಡಿಒ ಅವರು ಎನ್ಆರ್​​ಜಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು, ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದು ಪ್ರಭಾರ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ದುಸ್ಥಿತಿ: ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದರೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ

Last Updated : December 7, 2025 at 10:51 AM IST

TAGGED:

KARNATAKA PUBLIC SCHOOL
LACK OF TOILETS
ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ
DAVANAGERE
TOILET PROBLEM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.