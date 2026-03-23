ETV Bharat / state

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಟೈಮ್​ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ಸೀಮಿತ; ಶಾಲೆಗಳು ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬದಲು ಡೈರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟೈಮ್​ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.

File Photo
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 23, 2026 at 11:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 9-12 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸಮಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರತರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಡೈರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸೋಮವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕರಡು ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 'ತಡೆಗಟ್ಟುವ, ಉತ್ತೇಜಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವ' ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಸಮಯದ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

"ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರತಿಶತ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯಸನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತಂಕ, ನಿದ್ರಾ ಭಂಗ ಮತ್ತು ಗಮನ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕರಡು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಲಾ ಕೆಲಸದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಟೈಮ್​ ಅನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನೀತಿಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಟೈಮ್​ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಆಡಿಯೋ-ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡೇಟಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ 'ಮಕ್ಕಳ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಡೈರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ನೀತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ (ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಗೌಪ್ಯತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಈ ನೀತಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಹ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯು ಸೈಬರ್‌ಬುಲ್ಲಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ದುರ್ವರ್ತನೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆಯ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕ್ರೀಡೆ, ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕರಡು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು, 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ವಾರಗಳು' ಅಥವಾ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಜಾಯ್ ಡೇಸ್' ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು 'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಹಿತ ತಿಂಗಳು' ಎಂದು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ-ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ನೀತಿಯು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟೈಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನ-ಮುಕ್ತ ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಪೋಷಕರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ನೀತಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.

TAGGED:

BENGALURU
DIARY SYSTEM INSTEAD OF WHATSAPP
STUDENTS SCREEN TIME
ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್
LIMITING STUDENTS SCREEN TIME

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.