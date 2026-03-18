ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರಿನತ್ತ ಜನ, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

ಸರಣಿ ರಜೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ‌ಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 2-3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 8:58 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್​​​ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿಗೆ ಹೊರಟವರಿಗೆ ಬಸ್​ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು 2-3 ಪಟ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.

ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಎಷ್ಟು?:

ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಂಗಳೂರು
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ - 600 ರೂ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ - 2,999 ರೂ.

ಬೆಂಗಳೂರು - ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ 400 ರೂ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ 2,799 ರೂ.

ಬೆಂಗಳೂರು – ಧಾರವಾಡ/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ - 400-1,300 ರೂ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ - 4,500 ರೂ.

ಬೆಂಗಳೂರು – ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ - 500 ರೂ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ - 3,600 ರೂ.

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು:
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ - 350 ರೂ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ - 2,500 ರೂ.

ಸರಣಿ ರಜೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ‌ಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಒಟ್ಟು 325 ಬಸ್‌ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

