ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮರಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ
ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಹೊತ್ತ ಲಾರಿಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಇಂದು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.
Published : April 29, 2026 at 1:12 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ (ಬಮೂಲ್) ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರುಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೈವ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಪೂರೈಕೆ— DK Suresh (@DKSureshINC) April 29, 2026
ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ (ಬಮೂಲ್) ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ.
ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದದ ಸ್ವಾದ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವೇ ಮೂಲಾಧಾರ ಎನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಹಾಗೂ ಟಿಟಿಡಿ ನಡುವಿನ ತುಪ್ಪ ಸರಬರಾಜು ಒಪ್ಪಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಲಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿವೆ.
ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಹೊತ್ತ ಲಾರಿಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, "ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡುವಿನ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೈವಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಸರಬರಾಜು. ಇಂದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈರಿ ಆವರಣದಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BAMUL) ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ. ಈ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಈಗ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೈನಂದಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ಮೇಲಿರಲಿ, ರೈತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಬಮೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
