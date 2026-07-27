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ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್​ 1!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಳುವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ - ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ. ಪಿ.

BENGALURU CEIR PORTAL ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು KARNATAKA POLICE MOBILE TRACE CASES RECOVERING STOLEN MOBILES
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಮೊಬೈಲ್​​ಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 5:37 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮರಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಇಐಆರ್ (Central Equipment Identity Register) ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದ ಟಾಪ್ - 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ, ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 5.73 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 1.55 ಲಕ್ಷ (ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು 47.48%) ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು 45.79%), ತೆಲಂಗಾಣ (ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು 44.16%), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು 39.76%) ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ‌. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ರಿಕವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಸಿಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 10.24 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ 45,954 ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ (ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು 7.09%) ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಮುಖ 5 ರಾಜ್ಯಗಳು

ಎನ್‌ಸಿಟಿ ದೆಹಲಿ

ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 10,24,328

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋನ್‌ಗಳು - 45,954

ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು - 7.09%

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 6,89,174

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋನ್‌ಗಳು - 1,59,143

ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು - 39.76%

ಕರ್ನಾಟಕ

ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 5,73,034

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋನ್‌ಗಳು - 1,55,946

ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು - 47.48%

ತೆಲಂಗಾಣ

ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 5,26,845

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋನ್‌ಗಳು - 1,37,065

ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು - 44.16%

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ

ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 4,93,831

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋನ್‌ಗಳು - 1,41,746

ರಿಕವರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು - 45.79%

(ಜುಲೈ 27, ಸಂಜೆ 5.11ರ ವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ)


ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ: ​ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚು‌ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಇಐಆರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳುವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್‌ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್ ಕಳೆದರೆ ವಾರಸುದಾರರು ಆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ (CEIR) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ (ceir.gov.in)ಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನ ಐಎಂಇಐ (International Mobile Equipment Identity) ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್‌ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ತಲುಪುವುದರಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಆದ ಬಳಿಕ ಫೋನ್‌ ಜಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನ ಅನ್‌ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಮೊಬೈಲ್‌ ವಾರಸುದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬರ್‌ನ ಹೊಸ ಸಿಮ್‌ (ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್) ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸಿಮ್‌ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಸಿಇಐಆರ್‌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಆ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಒಟಿಪಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಫೋನ್‌ ಅನ್‌ಬ್ಲಾಕ್‌ ಆಗಿ ಮರು ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು, ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 2.70 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 1,119 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗಿದ್ದ 2.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1,119 ಮೊಬೈಲ್ CEIR ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ

TAGGED:

BENGALURU
CEIR PORTAL
ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು
KARNATAKA POLICE MOBILE TRACE CASES
RECOVERING STOLEN MOBILES

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