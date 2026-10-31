ಅತಿಯಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ!
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ತಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವರದಿ -ಮೊಹ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮುಲ್ಲಾ
Published : October 31, 2026 at 4:53 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 5:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು, ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ದರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ (ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಲೆ), ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ (ಎಂಆರ್ಪಿ) ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (PHANA) ಇದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ನವೆಂಬರ್ 12 ರವರೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಜಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಫಾನಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯರೋಗ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಂಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಣ ಸಾಲದೇ ರೋಗಿಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಹಾಕಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಡ್ಡಾಯ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ದರವನ್ನು ರೋಗಿಗಳು ಓದುವಂತೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾನಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವು ಸರ್ಕಾರಿ ದರಗಳನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಡೆ: ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಆಯುಕ್ತರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಔಷಧಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಲೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ, ವಿಧಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಂಆರ್ಪಿ ಅಥವಾ ಎನ್ಪಿಪಿಎ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಫಾನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಹಸ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವಾದಿಸಿದವು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, "ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ರೋಗಿಗಳ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್/ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ. ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರ ಪೀಠವು ನವೆಂಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
5 ಸಾವಿರದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ 65 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್!: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಔಷಧಿಗಳ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬೆಲೆಗೂ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುವ ಬೆಲೆಗೂ ಇರುವ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು 65 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಭದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಿದೆ. ಔಷಧಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದರ ಮತ್ತು ಎಂಆರ್ಪಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮುದ್ರಿಸುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ದರ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 11 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೋಗಿಗೆ ಬಿಲ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೂಟಿಗೆ ಯಾವ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ?. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ದರೋಡೆ ನಡೆಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಪೀಠವು ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು: ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ದರ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವಿಪರೀತ ದರ ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಅವಲೋಕನದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಬೆಲೆಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಖಾದರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೋಗಿಗಳೇ ಭರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೃತ ರೋಗಿಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದರು.
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