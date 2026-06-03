ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಪಟ್ಟ: ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಪರಿಚಯ
ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 3, 2026 at 7:44 PM IST
ಕಲಬುರಗಿ: ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಳ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ, ಸಂಭಾವಿತರಾಗಿಯೂ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವರು ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್.
ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 1967ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡಾ.ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಂತಹ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ಪಾಟೀಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದೇ ಜನಜನಿತರು.
ಡರ್ಮಾಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪಾಟೀಲ್ ಅಪಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2013 ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಒಲಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ) ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಡವರ ಪರವಾದ ಆಶಯಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದವು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ (2013–2018) ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (AIIMS) ಸಮಾನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೂಪರ್-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ AIIMS ತರುವ ಡಾ.ಪಾಟೀಲರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೂ ಪಾಟೀಲರು ಇತರೆ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ:
- ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು: ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್
- ಜನನ: 20-04-1967
- ಸ್ಥಳ: ಸೇಡಂ/ಬೆಂಗಳೂರು
- ತಂದೆ: ರುದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್
- ತಾಯಿ: ಮಾಲಕಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್
- ಪತ್ನಿ: ಡಾ.ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್
- ಪುತ್ರರು: ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಾಂಶ್ ಪಾಟೀಲ್
- ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ (ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ)
ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ:
- 2004: ಸೇಡಂನಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ
- 2008: ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ
- 2013: ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ
- 2023: ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ
- 2013: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
- 2023: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಾಲ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ.
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