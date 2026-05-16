'ಈಡೇರದ ಭರವಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ' ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒತ್ತಾಯ
''ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಏನು? ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಮುಂದೇನು?'' ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು.
Published : May 16, 2026 at 8:36 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ಈಡೇರಿಸದ ಭರವಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಸದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 48 ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೇಳಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಡೆದ '' ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಏನು? ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಮುಂದೇನು?'' ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆದ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ವಕ್ಫ್ ವಿವಾದಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳು, ಮೀಸಲಾತಿ ವಿವಾದಗಳು, ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಂಟಿ ವಕ್ತಾರ ತನ್ವಿರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು, ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು, ''ಇದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರ''ವೆಂದು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಏಕತೆ, ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಸೀಮಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಮಾವೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಮುದಾಯದ ಕಾಳಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿದರು. "ತಾರೆಯರು" ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಜರಾತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಂಟಿ ಸಂಚಾಲಕ ಹರೇಸ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜನಸಂದಣಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಕಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಿದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದದರು.
"ಈ ಸಮಾವೇಶವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಜಂಟಿ ಸಂಚಾಲಕ ಸುಹೈಲ್ ಮಾರೂರ್ ಅವರು, ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಘಟಕರು 100 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೀಸಲಾತಿ, ವಕ್ಫ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಗೋಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ದಾಖಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಉರ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾರೂರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಜಾಬ್ ನಿಷೇಧವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಂತೆಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಘಟಕರು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಯಾಸೀನ್ ಮಲ್ಪೆ, ಶಿವಸುಂದರ್, ಜಲೀಲ್ ನದಾಫ್, ಮೌಲಾನಾ ಅತೀಕುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮುಜಾಫರ್, ಕೆ.ಎ. ಅಶ್ರಫ್, ರಫಿಯುದ್ದೀನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಮೆರಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್, ಮತ್ತು ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ ಶಾಂಬಂದ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
