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ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ: ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ಖಾತೆ? ಮುನಿಯಪ್ಪ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ 9 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 6:05 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಳಿಕ ಬುಧವಾರ ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಚಿವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್​​ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಖಾತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಖಾತೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಭವನವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

karnataka-ministers-portfolio-allotted-by-cm-d-k-shivakumar
ಸಚಿವರ ಖಾತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ETV Bharat)

ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಂಚಲಾದ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ - ವಸತಿ

ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ - ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ - ಸಹಕಾರ, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ರುದ್ರಪ್ಪ‌ ಮಾನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ - ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ

ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ - ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ

ಟಿ. ರಘುಮೂರ್ತಿ - ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ

ಡಾ.ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ - ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ-ಬಿಟಿ

ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ - ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ

ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ - ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ - ಅಬಕಾರಿ

ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ

ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ - ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ

ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ - ಕಾರ್ಮಿಕ‌ ಇಲಾಖೆ

ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ - ಮುಜರಾಯಿ , ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಜಲಸಾರಿಗೆ

ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಗಣಿ & ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ

ರಿಜ್ವಾನ್ ಆರ್ಷದ್ - ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ

ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ - ಕೃಷಿ

ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಪೌರಾಡಳಿತ

ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ - ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ

ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ - ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ

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