ನಂದಿನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 90 ರೂ. ಏರಿಕೆ

ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಾಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಕೆಎಂಎಫ್​ಗೆ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಮೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Nandini Ghee
ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದ ನಂದಿನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳ (ಕೆಎಂಎಫ್) ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 90 ರೂ. ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

610 ರೂಗಳಿಂದ 700 ರೂಗೆ ದರ ಏರಿಸಿದ ಕೆಎಂಎಫ್​: ಒಂದು ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 610 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ದರವನ್ನು 700ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 305ರಿಂದ 350ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಮೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು:​ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಮೂಲ್) ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 95 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್​ನಷ್ಟು ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ 4 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ನಷ್ಟದ ಹೊರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ದರ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ - ಸಮರ್ಥನೆ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಎಂಎಫ್​ನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ತುಪ್ಪದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಎಂಎಫ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಾಲು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಎಂಎಫ್​ಗೆ ಮನವಿ: ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿವಿಧ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಮನವಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಬಮೂಲ್​ನಿಂದಲೂ ಕೆಎಂಎಫ್​ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.25 ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ದರ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ. 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಎಂಎಫ್​ಗೆ ನೀಡಿದ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ದರ ಏರಿಕೆ
BENGALURU
ಕೆಎಂಎಫ್
NANDINI GHEE
NANDINI GHEE PRICE HIKES

