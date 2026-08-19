ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1.18 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಕುಸಿತ; ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ?
ಕಳೆದೆರಡು ದಿನದ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)
Published : August 19, 2026 at 2:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ 14 ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 895.65 ಟಿಎಂಸಿ ಪೈಕಿ, 676.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಇಂದಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,03,050 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 1,20,184 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೀಗಿದೆ:
- ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು 17.06 ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ 15.88 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 1.18 ಟಿಎಂಸಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
- ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 33.31 ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ 32.84 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಕುಸಿದು ಶೇ.100ರಷ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.99ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
- ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು 31.27 ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ 30.94 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
- ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 122.48 ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ 122.30 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ 23.27 ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ 23.09 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಕುಸಿತ
- ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 32.20 ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ 32.12 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ತಗ್ಗಿದೆ.
ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಜಲಾಶಯಗಳು:
- ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯವು 151.75 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 84.83 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 9,544 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 4,064 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.
- ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 145.33 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 84.22 ಟಿಎಂಸಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 10,012 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 1,254 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 31.13 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೈಕಿ 17.36 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 1,733 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 744 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.
ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ:
- ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 8.50 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 8.32 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2,925 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 2,500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.
- ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.10 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 32.12 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 3,230 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು 4,200 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ.
- ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯವು 49.45 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, 30.94 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 1,752 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 2,294 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 19.52 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, 15.88 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 7,326 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 13,600 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.
ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ:
- ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 71.54 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 57.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 4,486 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 204 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.
- ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 105.79 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, 94.17 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 14,102 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು 8,685 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ.
- ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯವು ತನ್ನ 51.00 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 6,489 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 33,585 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.
- ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.73 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, 21.93 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 2,244 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು 1,123 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.
- ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 123.08 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 122.30 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ 48,348 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 51,575 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 33.31 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, 32.84 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 50,638 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 55,555 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.
- ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 30.42 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 23.09 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೊರಹರಿವು 580 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.
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