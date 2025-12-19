ಚರ್ಚೆ, ಗದ್ದಲ - ಧರಣಿ ನಡುವೆಯೂ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ವಿಧೇಯಕ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
Published : December 19, 2025 at 7:53 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ವಿಧೇಯಕ ಸದ್ದು - ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನಲ್ಲೂ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಯ್ದೆ ತರಲು ಹೊರಟ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಬಿಲ್ ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಗದ್ದಲ ನಡುವೆಯೂ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯಲೋಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಆಡಳಿತಾರೂಡ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅನ್ವಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 59 ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, "ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಬಿಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೇಡವಾದವರನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಗಾಗದ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
"ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುವ ಭಾಷಣ, ಪಾವರ್ಡ್ ಮೇಸೇಜ್ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ನಮ್ಮದೂ ಪೊಲೀಸ್ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜ್ಯ. ಇದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವ ನೀತಿಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣದ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪೀಠ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕುಟುಕಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪನ್ನು ಇಡೀ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದು ತಪ್ಪು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಊಹಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೂ ಇದು ನಿರ್ಬಂಧ ತರಲಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸುಳ್ಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು 11 ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಮನರೇಗಾ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರು ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತೊಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಧೇಯಕ ಮೇಲಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ? ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ...? ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಕುರಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ವಾ ? ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ವಾ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ "ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೂ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಣ್ಣೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ವೋಟ್ ಚೋರಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, "ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಾಲಾಯಕ್ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆರಳಿದ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಸದನದ ಬಾವಿಗಳಿದು ಧರಣಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ 2025ಕ್ಕೂ ಅಂಗೀಕಾರ ದೊರೆಯಿತು.
