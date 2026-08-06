ಆ.14ರಂದು ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆ.14 ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 6, 2026 at 5:23 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಆ.14ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮಾಡಿ. ಪೀಠದ ಗೌರವ ಉಳಿಸಲು ನಾನು ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾನು ಹುದ್ದೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಆ.14ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸದನದದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಗೌರವ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನಾಗಿಯೇ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆಯಾದರೂ ಈ ಹುದ್ದೆ ಬಿಡಲೇ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಚಿವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸದನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ. ನನಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾನು 18 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. 10-12 ಸಭಾಪತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೀಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ನೋವು ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಸಭಾಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ: ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ, ಇದು ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದಿದೆ. "ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮಗೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ: ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ: ಹೊರಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ ಆಗ್ರಹ