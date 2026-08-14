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ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಆಗಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸದನ‌ ಬಹಿಷ್ಕಾರ

ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸದ ಕಾರಣ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

Karnataka Legislative Assembly: Congress MLA GS Patil Elected Speaker Unopposed
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಆಗಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 11:59 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ವೇಳೆ ಸದನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸದ ಕಾರಣ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಕ್ಷದ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಭಾಪತಿ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಗುರುಪಾದಗೌಡ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೂಚಿಸಿದರು‌. ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು.‌ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಭೆಯ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ, ಸದನ‌ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸದನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಲೆಯನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದ ಸಿಎಂ: ಈ ವೇಳೆ ನೂತನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು, ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು.‌ ಈ ವೇಳೆ ಅಶೋಕ್ ಕೈಕುಲುಕುತ್ತಾ ಸದನದ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಮೂಲಕ ವಿಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಆಗದು, ಅವರೇ ನಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಮೂಡಿತು.

Karnataka Legislative Assembly: Congress MLA GS Patil Elected Speaker Unopposed
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಆಗಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ (PTI)

ನಿಮ್ಮ ಪೀಠ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು: ಇದೇ ವೇಳೆ, ನೂತನ ಸ್ಪೀಕರ್​ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ನಿಮ್ಮ ಪೀಠ ಪಕ್ಷ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು. ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷದ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ನೆರಳು ಇರಬಾರದು. ಸಂವಿಧಾನದ ನೆರಳು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಪಕ್ಷದ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಗೌರವ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲ‌ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.

ಮುಂದೆಯೂ ಪಕ್ಷದ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೀರ್ಪು ಬರಬೇಕು. ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರದು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಯಾರ ಸ್ವತ್ತೂ ಅಲ್ಲ‌. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಯಾರ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದರು.

ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಎಲ್ಲಾ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ‌ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 18 ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸದನದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ನಿಯಮವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರಹದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಖಾದರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತೆಗಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಪೀಠ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು‌. ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನ ಪೊಲೀಸ್ ಪಟೇಲ್ ಮನೆತನ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ.‌ ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. ನಾವು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲ. ಸಭಾದ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ‌. ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದರು.

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TAGGED:

ASSEMBLY MONSOON SESSION
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಜಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ
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