ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಜಲಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಮುಂಚೂಣಿ: ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಜಲಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 10:14 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಲಮೂಲಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಜಲಮೂಲಗಳು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಜಲಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಎರಡನೇ ಜಲಮೂಲಗಳ ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 28,075 ಜಲಮೂಲಗಳ ಪೈಕಿ 8,353, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 29.8ರಷ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 34.3, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 29.8, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ. 27.5, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.19.2 ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇ.15.3 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಮಳೆಯ ಏರುಪೇರು ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣವೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಜಲಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ. ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೇವಲ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಗಳಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 96ರಷ್ಟು ಜಲಮೂಲಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಪೂರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಕೃಷಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಲಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 8,353 ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ 5,302 ಜಲಮೂಲಗಳು, 1,548 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ 1,267 ಕೊಳಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹೂಳು ತೆರವು, ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಮೂಲಗಳ ಮರುಪೂರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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