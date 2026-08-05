ETV Bharat / state

ಋತುಬಂಧ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ 'ಋತುತಾರೆ' ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ: ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಋತುಬಂಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ‘ಋತುತಾರೆ' ಎಂಬ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

MENOPAUSE SUPPORT PROGRAMME
ನಟಿ ರಮ್ಯಾಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ "ಋತುತಾರೆ" ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಋತುಬಂಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಋತುಬಂಧ ಮತ್ತು ಋತುಬಂಧದ ನಂತರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಭಾರಿ ರಮ್ಯಾ, ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ, ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು. ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಜೋಸ್ನಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದರು.

Karnataka Launches Ruthutaare
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ (ETV Bharat)

"ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಋತುಬಂಧದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ: ಋತುಬಂಧ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಜೋಸ್ನಾ ಹೇಳಿದರು.

"ಋತುಬಂಧವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಋತುಬಂಧ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಋತುಬಂಧ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಋತುಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಋತುಬಂಧವು ಮೊದಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಗರದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ" ಎಂದು ರಾಯಭಾರಿ ರಮ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು.

ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕಿರುಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಋತುಬಂಧ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೆವು. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಋತುತಾರೆ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ಋತುತಾರೆ ಯೋಜನೆ
ACTOR RAMYA
MINISTER U T KHADER
BENGALURU
MENOPAUSE SUPPORT PROGRAMME

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.