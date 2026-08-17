ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ QR ಕೋಡ್ ಆರಂಭ: ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 2:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಹೋಟೆಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಗೋದಾಮುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ ಮಾದರಿಗಳು, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯ ಔಷಧಿಗಳು, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಔಷಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಫಾರ್ಮಸಿ ಸೇವೆಗಳು, ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಾಗರಿಕರು ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿ.ಫಾರ್ಮಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇ-ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಆರಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೊದಲ QR ಕೋಡ್ ಉಪಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾಗರಿಕರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 629 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,860 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 331 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 556 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 186 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 889 ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. 206 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ರೂ. 55,000 ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
603 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 549 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 1,257 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 25,626ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು FSSAI ಸೂಚಿಸಿದ FoSTaC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 11,370 ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ.
ನೆಲಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ನಡುವಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 99 ಡಾಬಾಗಳನ್ನು ಐದು ತಂಡಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ರೂ. 3.67 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 41 ಶವರ್ಮಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು 21 ಕಬಾಬ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಾಗಿ 12 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
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